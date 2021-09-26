РИАМО - 26 сен. Водителя, допустившего к управлению автомобилем на МКАД ребенка, нашли сотрудники отдела ГИБДД по Юго-Восточному округу Москвы. Его привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Нарушение было допущено в субботу вечером на 14 км внешней стороны МКАД.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Сотрудники ГИБДД Москвы напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать закон и ответственно относиться к обеспечению безопасности своих детей. Водителей призвали не совершать подобных правонарушений.