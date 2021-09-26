РИАМО - 26 сен. Устроивший в центре Москвы ДТП блогер Эдвард Бил опубликовал видео своего посещения одной из пострадавших. Он выплатил ей 11 млн рублей, женщине предстоит еще несколько операций, сообщает Lenta.ru.

Ранее Бил стал виновником дорожной аварии с участием 5 автомобилей. В ней пострадали несколько человек. Блогер признал вину и получил 2 года ограничения свободы. Его лишили водительских прав на 3 года.

Пострадавшая в ДТП Мария Артемова после аварии впала в кому, перенесла несколько операций. Сейчас женщина передвигается в инвалидном кресле.

Бил финансировал ее лечение и выплатил денежную компенсацию.