РИАМО - 26 сен. Президент России Владимир Путин одной фразой остановил перепалку между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Это произошло в начале видеоконференции с главами прошедших в Госдуму партий, сообщает РИА Новости.

Глава государства услышал обрывки беседы, где Жириновский заявил Миронову, что тому «нечего сказать». Оппонент ответил, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний».

Лидер ЛДПР не остался в долгу.

«Последний перед арестом, в камеру идет последний!» - сказал Жириновский.

Это высказывание и прокомментировал президент России.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший», - отметил Путин подключившись к видеоконференции.

В рамках беседы с представителями партий президент обозначил основные задачи и напомнил об ответственности перед страной и избирателями.