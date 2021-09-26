РИАМО - 26 сен. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала основные признаки, свидетельствующие о дефиците витамина D. Первым сигналом являются физические изменения, сообщает «Вечерняя Москва».

«Меняется походка, так как начинает развиваться остеомаляция — заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани. Соответственно, наступает мышечная слабость, появляются сложности при выполнении физических нагрузок, человеку тяжело даже подниматься по ступенькам», - рассказала Соломатина.

Также на дефицит указывает депрессия, апатия и ухудшение настроения.

Игнорировать эти сигналы не стоит. Нехватка «солнечного гормона» может вызвать развитие рахита, диабета, остеопороза, астмы и псориаза.

А еще без витамина D снижается иммунитет, что приводит к вирусным заболеваниям. В случае выявления признаков нужно обратиться к врачу.