РИАМО - 26 сен. В Рузском округе в воскресенье провели последний этап серии велозаездов Gran Fondo сезона 2021 года. Всего за сезон в Подмосковье прошло 4 заезда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

16 мая участники собирались в Дмитровском округе, 6 июня – в Волоколамском округе, 29 августа состоялся совместный старт Поленово-Серпухов, впервые объединивший два региона.

В этот раз велосипедистам предложили трассы на 30, 50 и 96 км.

«Организаторы велозаезда очень внимательно относятся к выбору локации для проведения гонки. Место должно быть не только удобным с точки зрения езды на велосипеде, но и быть живописным», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что на одной трассе могут встретиться как профессионалы, так и любители. Они ежегодно говорят о том, что заезды дают им возможность познакомиться с природой и достопримечательностями Подмосковья.