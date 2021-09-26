РИАМО - 26 сен. В Первоуральске задержали двух подозреваемых в надругательстве над девочкой 2009 года рождения. Один из них – участковый полиции, младший лейтенант, поступивший на службу в мае 2020 года, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Второй возможный участник преступления – помощник машиниста 1980 года рождения. У него есть ряд судимостей, в том числе за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой.

Вечером 25 сентября девочка обратилась к наряду патрульно-постовой службы. Она сообщила, что два незнакомых мужчины совершили в отношении нее противоправные действия насильственного характера.

Подозреваемых нашли и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Материалы по происшествию переданы полицией в региональное подразделение Следственного комитета.