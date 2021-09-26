РИАМО - 26 сен. Сервис Superjob проанализировал рынок труда сентября и выяснил на какую зарплату в Москве могут претендовать люди без опыта работы. Больше всего удастся заработать сборщику заказов в интернет-магазине – до 89 тыс. рублей в месяц, сообщает «Вечерняя Москва».

«В одном интернет-магазине ищут сборщика и упаковщика заказов, предлагая зарплату от 78 до 89 тысяч», — рассказали в сервис.

На оклад от 78 тыс. рублей может претендовать ассистент мастера по ремонту бытовой техники, а комплектовщику на складе и подсобному рабочему столичные работодатели готовы платить от 70 тыс. рублей.

Еще ниже по уровню дохода находятся помощница по хозяйству и менеджер по продажам. Им предлагают зарплату от 55 тыс. рублей. У велокурьеров и контролеров склада доход может начинаться от 60 тыс. рублей.

Меньше всего получают операторы call-центра, официанты и ночные кассиры. Их доходы начинаются от 50 тыс. рублей.