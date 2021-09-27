РИАМО - 27 сен. Работодатели, которые удерживают у сотрудников деньги по исполнительным документам, теперь обязаны в течение 3 дней после выплаты переводить их судебным приставам. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

С сегодняшнего дня работодатели, которые платят должнику зарплату или другие периодические платежи, должны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет Федеральной службы судебных приставов.

Соответствующие изменения закреплены в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года № 495-ФЗ.

Лица, выплачивающие должнику зарплату или другие доходы путем их перечисления на счет должника в банке, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.​