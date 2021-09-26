РИАМО - 26 сен. При подозрении на отравление грибами нужно оперативно вызывать скорую медицинскую помощь. При этом также стоит принять абсорбенты и промыть желудок водой комнатной температуры, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее в подмосковном Клину супружеская пара насмерть отравилась грибами. СК начал проверку по факту произошедшего. Из квартиры пенсионеров изъяли кастрюлю и банки с грибами.

«В первую очередь нужно понять, какими грибами произошло отравление, так как каждый гриб имеет свои признаки отравления. От некоторых выраженная интоксикация возникает сразу. Часто бывает, что самые ядовитые, например поганки, они проявляют себя достаточно поздно», — рассказала Соломатина.

Она отметила, что также важно знать, в каком виде были грибы, ставшие причиной отравления. Существует ботулотоксин, который часто находится в банках с консервированными грибами.

По словам специалиста, грибы достаточно сложно тщательно промыть, так как они имеют пористую структуру. Ботулотоксин комфортно развивается в такой среде. Если грибы не проварили, а сразу засолили в банку, то тогда это отравление не грибами, а самим токсином.

«Токсин поражает нервную ткань, так у человека нарушается передача нервных импульсов. Это очень страшно, так как летальный исход очень вероятен. В таких случаях абсорбенты и промывание не помогут, нужно срочно вызывать скорую. Вообще во всех случаях (нужно вызывать скорую - ред.), так как очень трудно определить, какими грибами отравились и как будут развиваться события», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что огромное значение играет возраст человека: в группе риска находятся дети и представители старшего поколения. В таких случаях нельзя заниматься самолечением, но если прибытия медиков приходится ждать, то можно выпить большое количество воды комнатной температуры. Она не должна быть теплой, так как это ускорит усвоение организмом токсинов.

Также можно принять абсорбенты — эти действия способны помочь, пока съеденные грибы еще находятся в желудке. Однако важно знать, что сам токсин стремительно всасывается в кровь, пояснила врач.

Диетолог добавила, что симптомы отравления грибами — это диарея, рвота и режущая боль в животе. При интоксикации ботулотоксином наступит гипоксия. Человеку станет труднее дышать, появится аритмия и понижение давления. При этом ботулотоксин может вызвать спутанность сознания, как при инсульте. ​