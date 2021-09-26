РИАМО - 26 сен. В социальной сети «Одноклассники» появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Сервис автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст, позволяя без прослушивания понять, о чем говорит собеседник. Об этом сообщает пресс-служба ОК.

Новый сервис сделает общение в ОК более комфортным в ситуациях, когда прослушать голосовое сообщение по каким-то причинам невозможно, например, в транспорте или на совещании. Сервис работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной «ВКонтакте».

Технология распознает как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут. Благодаря этому текст аудиосообщений индексируется поиском по сообщениям, что позволяет легко найти в чате любую информацию, даже отправленную голосом. При ответе на распознанное голосовое сообщение в чате будет отображаться текст исходного сообщения, а не аудио, что поможет ориентироваться в переписке с собеседником.

Конвертация голосовых сообщений в текст полностью автоматизирована: пользователь сразу получает расшифровку без дополнительных действий. Также есть возможность скопировать текст распознанного аудиосообщения.

Технология распознавания речи «ВКонтакте» основана на трех нейросетях: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания и заглавные буквы. На конвертацию аудио в текст уходит около секунды.

Нейросеть распознает русскоязычную речь, при этом в расшифровке учитываются разговорные слова, заимствованная лексика, а также сложные условия записи – например, низкое качество звука или нечеткая речь собеседника.

Распознавание аудиосообщений автоматически включено у всех пользователей последних версий мобильных приложениях ОК на Android и iOS, а также в десктопной версии соцсети. Отключить новую функцию можно в настройках профиля, в разделе «Сообщения».

«Одноклассники» постоянно запускают новые форматы для общения и обмена личным контентом. Ранее ОК дали возможность создавать собственные стикеры и мемы с помощью специального конструктора, что поможет пользователям подбирать актуальные для беседы или ситуации изображения даже без навыков владения фоторедакторами.