РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Глава Подольска поздравил сотрудников и ветеранов предприятий округа с Днем машиностроителя и пожелал новых успехов, здоровья, оптимизма и благополучия.

26 сентября в России отмечают День машиностроителя. Эта отрасль составляет основу промышленного комплекса городского округа Подольск. В ней занято около 10 тыс. человек, работающих на более чем 100 предприятиях. 37% выпускаемой производителями округа продукции приходится на машиностроение. Широко известны в России и за рубежом подольские предприятия – флагманы отечественного машиностроения.

АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – крупнейшее предприятие округа как по численности работающих и объему выпускаемой промышленной продукции, так и по налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней. Оборудование завода работает более чем в 50 странах мира. Особая гордость предприятия – трудовые династии.

ПАО «Подольский машиностроительный завод» (ЗиО) – одно из ведущих российских предприятий энергетического машиностроения, постоянно расширяющее свои экономические связи и внедряющее новейшие технологии.

«Сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов и сотрудников отрасли – с глубокой благодарностью за доблестный труд, высокий профессионализм, новаторство, преданность любимому делу и пожеланиями новых успехов, здоровья, оптимизма и благополучия!», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.