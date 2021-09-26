РИАМО - 26 сен. С момента запуска 16-го ночного маршрута Н15 между Ленинградским, Ярославским, Казанским и Восточным вокзалами в столице прошло 3 месяца. За это время им воспользовались около 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Введение маршрута сделало комфортнее и безопаснее поездки для почти 400 тыс. жителей северо-востока столицы.

«Ночной наземный городской транспорт — неотъемлемая часть любого крупного мегаполиса. Мы уделяем большое внимание развитию маршрутов, работающих после полуночи. С начала 2021 года 16 ночных маршрутов столицы уже перевезли 1 млн пассажиров», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что число пассажиров на ночных маршрутах продолжает расти, что указывает на их востребованность в городе.