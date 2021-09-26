РИАМО - 26 сен. В подмосковном Ногинске спасли кота, который более 2 недель просидел в заблокированной квартире дома, где взорвался газ, сообщает «360».
Животное благополучно достали из квартиры на 1 этаже при помощи котоловушки, в ней находился корм.
В доме в разных квартирах все еще остаются несколько кошек, их тоже вскоре вызволят из плена спасатели.
Взрыв случился утром 8 сентября в 9-этажном доме на ул. 28 июня. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек.
Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации.
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