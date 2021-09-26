РИАМО - 26 сен. Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Сочи, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Формулы-1».

«Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России», — сообщается в аккаунте.

Второе место занял гонщик австрийской команды Red Bull Макс Ферстаппен, третьим стал Карлос Сайнс из Ferrari. Российский гонщик Никита Мазепин из команды Haas финишировал 18-м.

Британец стал первым пилотом в истории «Формулы-1», кто одержал 100 побед. У легенды автоспорта — Михаэля Шумахера — их 91.