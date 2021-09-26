РИАМО - 26 сен. Полиция проверяет видео с 7-летним ребенком, который находился за рулем автомобиля Toyota на МКАД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Устанавливаются точные место и время совершения правонарушения, а также лицо, допустившее действие, крайне опасное для жизни и здоровья ребенка, а также других участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой очевидцы на МКАД заметили маленького мальчика за рулем Toyota Camry. Ребенок сидел на коленях у отца и рулил, медленно перемещаясь в пробке.