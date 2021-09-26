РИАМО - 26 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Ленинского городского округа объявлены электронные аукционы по продаже нежилых помещений по адресу: г. Московский, ул. Радужная, д. 6, сообщает пресс-служба комитета.

Помещения площадью 73,7 и 132,6 кв. м расположены на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Начальная цена продажи составляет 8 823 290 руб. и 13 482 768 руб. соответственно.

Заявки на аукционы принимаются до 21 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедур 62935, 62933). Аукционы состоятся 25 октября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ .