РИАМО - 26 сен. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Рузского городского округа объявил аукцион по аренде имущества в д. Старая Руза, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Помещение на 1 этаже площадью 206,4 кв. м находится по адресу: д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д. 7. Оно сдается в аренду сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы составляет 412 800 тыс. рублей.

Помещение предоставляется под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, что позволяет арендатору самому выбрать вид использования. Оно подойдет под кафе, мастерскую или под магазин, так как находится в центре города в зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 63835). Аукцион пройдет 28 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.