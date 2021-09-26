РИАМО - 26 сен. Опубликована совместная закупка на поставку эндопротезов для нужд учреждений здравоохранения Московской области, осуществить поставку планируется в течение 2022 года, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении совместного электронного аукциона на поставку эндопротезов для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2022 году.

Поставка запланирована для 10 учреждений здравоохранения. Это Дмитровский округ, Коломна, Жуковский, Раменский округ, Орехово-Зуевский, Егорьевский округ, Люберцы и Щелково, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского, Московский областной госпиталь для ветеранов войн.

Поставка эндопротезов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.