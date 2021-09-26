РИАМО - 26 сен. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, к чему может привести эпидемия ожирения по новому типу среди москвичей. Скрытое ожирение у жительниц столицы обнаружили ученые, сообщает «Вечерняя Москва».

Основная причина – малоподвижный образ жизни.

«Как правило, люди, работающие в крупных городах, занимаются интеллектуальным трудом, предполагающим офисный образ жизни. А это — долгие часы, проводимые за компьютером, перекусы на скорую руку не самыми полезными продуктами. Постоянный стресс, который испытываем в процессе дня, мы пытаемся заесть сладостями, а вечером — запить алкогольными напитками или «загасить» фастфудом», — рассказала Соломатина.

Такое поведение неминуемо приводит к накоплению жира. При этом не важно, много или мало ест человек. Даже если у него два приема пищи в день и оба включают только салат, обезжиренные продукты и диетическое мясо, о талии можно забыть.

Спасти ситуацию могла бы физическая активность, но на нее у москвичей просто нет времени. Часто им сложно выделить на это даже час.

«Если такой режим у человека вошел в привычку, то у него и сил не хватает на спорт, поскольку постепенно начинается дистрофия мышц, усложняющая процесс сброса лишних килограммов», — пояснила врач-диетолог.

Не последнюю роль в ожирении сыграло качество и доступность еды, тенденция наметилась еще в 90-е годы прошлого века. Сегодня ситуация усугубилась, ведь продукции на прилавках стало еще больше, а качество оставляет желать лучшего. Все это выливается в нарушение пищевого поведения. А его у родителей перенимают дети.

Женская фигура меняется по мужскому типу, круглый живот полностью заполняется жиром.

«Впоследствии происходит нарушение кровообращения, угасание женских половых гормонов. Грубо говоря, женщина превращается в фабрику для отложения жира. Выбраться из этой ситуации практически невозможно, так как замедляется метаболизм, уменьшается выработка гормона сытости лептина и человек жаждет поглощать все больше жирной и сладкой пищи», — предупредила врач-диетолог.

В дальнейшем это приведет к нарушению работы печени и гормональным опухолям. Легкого способа решить проблему не существует, нужно менять пищевые привычки и находить время на занятия спортом.