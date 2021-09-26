РИАМО - 26 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье днем задержали и отменили 41 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов, 2 отменили. В Домодедове 17 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве задержаны 9 рейсов, отменены 4.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.