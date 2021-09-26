РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска побывал французский музыкант, композитор и клавишник, лидер группы Space Дидье Маруани, сообщил куратор кактусной коллекции, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

«Мой товарищ и партнер по кактусному проекту попросил меня быть с утра в оранжерее. К нам в гости собрался известный композитор, аранжировщик и основатель всемирно известной группы «Space» Дидье Маруани. Прикосновения руки великого мастера удостоился кот Пилючи, который первым бросился встречать звезду. Звезда к кактусам был вполне равнодушен, но попугаи и коты ему понравились. Котов гладил, с попугаями пересвистывался», — написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время приезда музыканта в теплице распечатали фотографии, на которых Дидье оставил свои автографы.

В воскресенье в московском музее космонавтики планируется встреча с пионером электронной музыки Маруани. Его творчество неразрывно связано с историей космонавтики и полетами международных экипажей. В текущем году именем Маруани назвали малую планету. Музыканту вручат официальный сертификат, который подтверждает присвоенное имя.

Малая планета находится в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ее обнаружил 23 ноября 2009 года московский астроном Тимур Крячко и предварительно назвал 2009 WL184. Позднее уточнили орбиту нового небесного тела и присвоили постоянный номер 275215.

По правилам международного астрономического союза, имя малой планете дает открыватель. Крячко принял решение назвать новый астероид именем человека, жизнь и творчество которого тесно связаны с темой космоса — Дидье Маруани.