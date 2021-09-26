РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск начали устанавливать площадку для выгула и дрессировки собак, также там сделают 3 крытые беседки с лавочками и столами до 20 октября, сообщает теротдел администрации округа.

В текущем году большое внимание уделили развитию парка «Дубрава». С начала года построили новую детскую игровую площадку для различных категорий пользователей. Установили столы для игры в настольный теннис, тренажерные беседки, столы для игры в шахматы, теневые навесы. Все скамейки заменили на удобные парковые диваны со спинками, установили новые урны. Украсили парк двумя топиарными композициям из искусственного газона.

В настоящее время в парке строят универсальную спортивную площадку, на которой можно будет играть в баскетбол, волейбол и футбол. Начались работы по установке площадки для выгула и дрессировки собак.

Там также планируют сделать подсветку памятного монумента Поленову и осветить топиарные фигуры. До 20 октября установят три крытые беседки с лавочками и столом, которые позволят укрыться от солнца и дождя и вне зависимости от погодных условий проводить различные мероприятия и мастер-классы.