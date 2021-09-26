РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Депутат горсовета Олег Паскарь поздравил с 75-летним юбилеем своего учителя физкультуры и тренера по лыжам Виктора Сапрыкина и вручил ему награду главы округа.

Сапрыкин на протяжении многих лет преподавал физическую культуру в школе №5 микрорайона Климовск. Вел несколько секций: лыжи, легкую атлетику, волейбол. Дети под его руководством не раз одерживали победы на соревнованиях разного уровня.

«Во многом благодаря его труду я много занимался спортом и сейчас возглавляю учреждение физической культуры. Его любовь к своему делу, к детям смогла объединить много поколений учеников, которые сегодня собрались, чтобы поздравить Виктора Ильича и сыграть товарищеский матч по волейболу. Это очень здорово, что ребята помнят его и специально пришли на это мероприятие», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».