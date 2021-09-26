РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с ХК СКА из Питера 27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоится в Подольске в понедельник в ЛД «Витязь», начало в 19:30.

«Для Юрия Бабенко и всей нашей команды игра со СКА – это словно новый вызов. Нашей дружине предстоит выдержать непростой удар. Все мы с особым нетерпением ждем в гости клуб из Санкт-Петербурга и верим: «витязи» дадут бой. Во все времена сложно подмосковному клубу играть против питерцев, и оттого еще интереснее будет новая встреча. В Подольск ведь приезжает один из лидеров Западной конференции», - говорится в сообщении.

У команды СКА 14 очков после 10 матчей, она делит 3-4-ю позицию с ЦСКА, хотя москвичи провели на матч больше питерцев. Впереди армейцев – «Йокерит» с 18 очками в 11 матчах и московское «Динамо» – 16 очков в 9 встречах.

У «Витязя» 10 очков в 10 матчах и 6-я строка в таблице.

Допуск на территорию ледового дворца возможен только при наличии специального QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19; факт перенесения коронавирусной инфекции (с даты выздоровления должно пройти не более шести календарных месяцев); отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Для входа на территорию стадиона при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для проверки действительности QR-кода и соответствия содержащихся в нем данных. Специальный QR-код предъявляется зрителем на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем его отсканировать.

Лицам, не достигшим 18 лет, QR-код не требуется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При отказе в допуске на матч из-за отсутствия QR-кода, денежные средства за приобретенные билеты возврату не подлежат.