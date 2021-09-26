РИАМО - 26 сен. На контактную сеть на Щербаковской улице наклонилось дерево. Это стало причиной задержки трамваев №11 и 12, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время маршруты временно изменили. Сейчас трамваи следуют до станции метро «Семеновская», а не до 16-й Парковой улицы.

Специалисты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города рекомендуют пассажирам внимательно слушать объявления водителей и учитывать изменения при планировании маршрутов.