РИАМО - 26 сен. В воскресенье Северный речной вокзал стал площадкой для бракосочетания еще 3 пар. Всего в этом году здесь поженились 12 пар, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сотрудники ведомства отмечают, что площадки транспортного комплекса пользуются популярностью у молодоженов. Например, еще 4 пары поженились на станции метро «Маяковская».

«Мы рады быть для жителей не только транспортным комплексом, но и культурным пространством, которое вдохновляет вас на важные события в жизни», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в настоящее время рассматриваются еще несколько мест, которые могут стать площадками для свадебных торжеств.

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