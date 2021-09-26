РИАМО - 26 сен. Торговый центр «Метрополис» могут закрыть на 90 суток. В нем обнаружили многочисленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Рейд в ТЦ, расположенный по адресу: Ленинградское шоссе, дом №16а, строение 4, проводился в воскресенье.

«Большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке)», - рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он добавил, что администрация центра не приняла все необходимые меры для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

За подобные нарушения юрлицо могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. А если будет установлен факт причинения вреда здоровья человека, штраф вырастет до 1 млн рублей или его заменит приостановление деятельности сроком до 90 дней.

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