РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска собрали урожай съедобных плодов селеницереусов из семейства кактусовых, сообщил куратор кактусной коллекции, выпускник биологического факультета МГУ, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

Демин рассказал, что многие ботанические сады устраивают ночь открытых дверей, когда зацветают «Царицы ночи». В теплице селеницереусы цветут ночами около двух месяцев.

«За 7 лет я ни разу не опылял цветущие растения, а в этом году попробовал первый раз. Благо цветки такого размера, что можно использовать кисть руки вместо пинцета или кисточки. В итоге плоды завязались и созрели. Размер приличный, с некрупный апельсин», - сказал Демин.

Сотрудники теплицы уже устроили первую дегустацию. Они нашли вкус плодов не таким изысканным, как у некоторых гибридных эпифиллумов, но вполне приятным. В следующем году теперь планируют опылить больше растений, чтобы получить несколько килограммов лакомства.

Кактус селеницереус является быстрорастущим растением с крупными ароматными цветками до 30 см в виде короны. Цветы как правило раскрываются на одну ночь, поэтому растение называют также «Царица ночи», «Принцесса ночи» и «Лунный кактус».