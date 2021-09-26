РИАМО - 26 сен. Следователи в Клину проводят проверку после смерти супружеской пары, которая, по предварительным данным, отравилась грибами, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Тела мужчины 1963 года рождения и его супруги 1967 года рождения нашли в квартире поселка Зубово 25 сентября. На трупах криминалисты не обнаружили признаков насилия.

«Предварительная причина смерти — отравление грибами. Следователи изъяли кастрюлю и банки с грибами, а также другими неустановленными жидкостями», — сообщили в пресс-службе.

Для установления точной причины гибели пожилых людей проведут судебно-медицинские и химические экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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