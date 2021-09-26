РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Хоровые коллективы Детской музыкальной школы №1 Подольска приняли участие в 50-летнем юбилейном мероприятии Центра спорта и образования «Самбо-70» в Государственном Кремлевском дворце, сообщает школа.

В Кремле прошел яркий праздник с участием хоровых коллективов Детской музыкальной школы №1 городского округа Подольск. На 50-летнем юбилейном мероприятии Центра спорта и образования «Самбо-70» почетным гостям, друзьям, выпускникам, учащимся представили программу о неповторимой истории легендарной школы, ее традициях и личностях.

В концерте с участием звезд российской эстрады приняли участие ребята из младшего хора «Кристаллики» и старшего хора «Галактика» под руководством Надежды Кудрявцевой. Финальную песню ребята исполнили вместе со знаменитой певицей Полиной Гагариной.

Администрация школы поздравила талантливых учеников с ярким выступлением и поблагодарила их за отличную подготовку к значимому мероприятию.