РИАМО - 26 сен. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ознакомилась с достопримечательностями Истры и посетила одну из местных сыроварен, где продегустировала продукцию. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Визит главы Ростуризма состоялся в рамках программы делового форума «PROтуризм. Профессионально о туризме».

Уникальные сыры по оригинальным рецептам в сыроварне изготавливают с 2015 года. За прошедшие 6 лет здесь сварили 1,5 млн кг продукции. К таким местам в Подмосковье относятся не только как к способу развивать сельское хозяйство. Это важная сфера туризма.

На сыроварне с удовольствием принимают гостей и проводят экскурсии. Во время них посетителей учат грамотному распознаванию сортов сыров и их качества, а также знакомят с полным циклом превращения молока в сыр. В местном кафе можно отведать и купить вкусные фермерские продукты.

Кроме того, на базе сыроварни в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» ежегодно проходит и Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

Догузова продегустировала местную продукцию и отметила, что Ростуризм будет сотрудничать с Подмосковьем для развития этого важного направления.

Свыше 500 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства приняли участие в деловом форуме «PROтуризм. Профессионально о туризме», который прошел на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре. Организатором мероприятия стало правительство Московской области при поддержке Ростуризма. На форуме прошли 7 тематических сессий.