РИАМО - 26 сен. На территориях московских парках до конца осени высадят 8,5 тыс. именных деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Три года назад мы запустили социальный проект: родители могут посадить дерево в честь рождения ребенка. Они выбирают место посадки и породу саженца, а работники парка помогают ухаживать за деревцами. Хорошая и душевная традиция», — написал мэр на странице «ВКонтакте».

Акция «Наше дерево» была запущена в столице в 2019 году. У горожан есть возможность бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.

Для проекта подготавливают 10- и 15-летние саженцы высотой выше 5 м для лиственных пород и выше 2,5 м для хвойных.

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