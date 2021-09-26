РИАМО - 26 сен. XVI Открытый фестиваль по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая Осень» организовали на базе школы олимпийского резерва «Белка» в Котельниках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участниками мероприятия стали более 400 детей из Москвы и области, Барнаула, Челябинска, Кемерова, Пскова, Ярославля, Тольятти, Уфы, Волгограда и Южно-Сахалинска.

Спортсмены выступили верхом на лошадях, а также исполнили различные трюки. Гостей ждала яркая шоу-программа, а каждый участник получил памятный приз.

В этом фестивале традиционно принимают участие как опытные наездники, так и те, кто начал осваивать это направление недавно.

«Золотая осень» стала традиционным турниром, мероприятие проходит на территории Московской области уже 16-й раз. Его идейным вдохновителем является директор спортивной школы «Белка» Анна Игоревна Пахомова. Собирать детей с особенностями и их тренировать – дорогого стоит», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Не смогли в этот раз побывать на фестивале участники из других стран из-за пандемии, но организаторы не теряют надежду, что мероприятие скоро вернет себе статус международного.