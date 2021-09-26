РИАМО - 26 сен. Корпоративные соревнования по северной ходьбе среди предприятий и государственных учреждений Подмосковья проходят в парке Мещерский Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Мероприятие приурочили ко Всероссийскому дню ходьбы.
Он выразил уверенность, что число участников проекта будет расти с каждым годом.
«Северная ходьба – прекрасный способ тренировки выносливости организма. Она повышает функциональные резервы тела вне зависимости от возраста и физического состояния», – отметила двукратный призер Олимпийских игр, инициатор проекта Ирина Слуцкая.
По мнению спортсменки, северная ходьба помогает восполнить дефицит движения, с которым люди постоянно сталкиваются в современном мире.
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