РИАМО - 26 сен. Корпоративные соревнования по северной ходьбе среди предприятий и государственных учреждений Подмосковья проходят в парке Мещерский Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие приурочили ко Всероссийскому дню ходьбы.

«Вот уже второй год подряд Подмосковье становится одним из 43 регионов страны, где проводится этап Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Мероприятие объединяет людей, ведущих активный образ жизни и влюбленных в северную ходьбу», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он выразил уверенность, что число участников проекта будет расти с каждым годом.

«Северная ходьба – прекрасный способ тренировки выносливости организма. Она повышает функциональные резервы тела вне зависимости от возраста и физического состояния», – отметила двукратный призер Олимпийских игр, инициатор проекта Ирина Слуцкая.

По мнению спортсменки, северная ходьба помогает восполнить дефицит движения, с которым люди постоянно сталкиваются в современном мире.