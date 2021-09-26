РИАМО - 26 сен. Из квартиры в жилом доме на площади Октября в городе Электроугли Богородского округа скорая помощь госпитализировала мужчину с колото-резаными ранениями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший 1983 года рождения получил ранения во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений. Его доставили в Ногинскую ЦРБ.

По подозрению в совершении преступления полиция нашла и задержала женщину 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).