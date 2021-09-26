РИАМО - 26 сен. Доклад разведки США о происхождении коронавируса политизирован, а это выглядит непрофессионально, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Разведсообщество США опубликовало свой доклад <...>, где содержались <...> очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что <...> для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально», — заявил Нарышкин в интервью RT.

Он связал данный факт с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

По его словам, никаких доказательств того, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19, был создан искусственно, нет. Многие ученые сходятся во мнении, что коронавирус зародился именно в природе.

Ранее спецслужбы США рассекретили выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении новой коронавирусной инфекции. Американская разведка пришла к выводу, что власти Китая не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания. Тем не менее, в отчете говорится о том, что версии относительно происхождения вируса до сих пор расходятся.

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