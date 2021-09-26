РИАМО - 26 сен. Банки могут полностью отказаться от бумажных договоров. Это позволит сделать закон о цифровом архиве, работа над которым начнется в Госдуме в осеннюю сессию, пишет в воскресенье газета «Известия».

Депутат Анатолий Аксаков рассказал, что инициатива позволит значительно снизить затраты банков, ведь им не нужно будет хранить большое количество бумаги, в том числе договоров. По закону кредитные организации обязаны хранить документы для предоставления, например, при проведении следственных действий или по судебным искам.

«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов», ― пояснил Аксаков.

Нововведение позволит кредитным организациям экономить десятки миллиардов долларов ежегодно. Сегодня банки тратятся не только на бумагу и аренду площадей для хранения документов, но и на поддержание температурного режима и охрану.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов отметил, что сегодня в законодательстве нет требований к тому, чтобы договор клиента с кредитной организацией заключался на бумаге, он может быть на любом носителе. Однако сложность перехода на безбумажную технологию заключаются в том, что банки должны на 100% идентифицировать клиентов, в отличие от других контрагентов.

В банках изданию сообщили, что уже на протяжении нескольких лет заключают часть новых договоров на безбумажных носителях. Речь идет о Райффайзенбанке, ВТБ, ПСБ, МКБ, «Хоум Кредит» и других.