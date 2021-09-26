РИАМО - 26 сен. Более 207 тыс. горожан бесплатно обследовались в московских центрах госуслуг «Мои документы» на современном оборудовании, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Диагностические комплексы «Уголок здоровья» открылись в 2020 году. Сегодня программа диагностики доступна в 69 офисах госуслуг.

Все желающие при посещении центров могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Кроме того, можно измерить пульс и ритм сердца.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и индивидуальными рекомендациями.

Все исследования можно занести в в электронную медкарту. В ЕМИАС москвичи передали более 12 тыс. результатов обследований.

Ранее власти Москвы приняли решение о расширении программы реконструкции поликлиник. В рамках первого этапа отремонтируют 137 поликлиник, в рамках второго – еще 60. 30 медучреждений города уже реконструировали в рамках этой программы.

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