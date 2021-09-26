РИАМО - 26 сен. В столичном районе Зюзино в октябре начнется первый переезд по реновации. 450 человек въедут в жилой дом на Малой Юшуньской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, до конца текущего года планируется начать заселение еще 3 новостроек по реновации.

«Вместе с реновацией в Зюзине идет программа комплексного благоустройства «Мой район», чтобы было где погулять и отдохнуть. Недавно закончили работы на Черноморском бульваре: поставили фонтан, детские и спортивные площадки», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Также планируется провести реконструкцию поликлиники на улице Каховка и построить 24 социальных объектов. В их числе музыкальная школа, детский сад, школа на 700 мест и ФОК с бассейном, добавил градоначальник.



Кроме того, идет масштабное благоустройство около станции БКЛ «Зюзино». Эта станция откроется до конца года, также для пассажиров станет доступна обновленная станция «Каховская».