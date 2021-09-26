РИАМО - 26 сен. Пьяная ссора произошла в селе Липицы городского округа Серпухов между двумя женщинами. Одну из них из квартиры забрала бригада скорой помощи с множественными травмами, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшую 1959 года рождения доставили в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко.

Полиция установила личность второй участницы конфликта, ей оказалась женщина 1974 года рождения. Ее задержали.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).