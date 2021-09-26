РИАМО - 26 сен. В результате столкновения автомобиля Kia и такси Hyundai на Новоарбатском мосту пострадал 8-летний ребенок, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Мальчик находился в такси. Он госпитализирован с ушибом бедра и грудной клетки.
По факту аварии проводится проверка.
По данным Дептранса Москвы, в результате аварии движение было затруднено в среднем и правом рядах в сторону Садового кольца. Движение транспорта осуществлялось по двум полосам из четырех.
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