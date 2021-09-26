РИАМО - 26 сен. Столичная полиция задержала женщину, которую подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев. Деятельность велась от имени юрлица в одном из хостелов на Большой Андроньевской улице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители задержали 27-летнюю гостью столицы из ближнего зарубежья, временно зарегистрированную в городе. Она работала администратором в хостеле.

Пользуясь доступом к программному обеспечению юрлица, она ставила на миграционный учет приезжих за деньги, но фактическое жилье им не предоставляла.

На женщину завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет). Она отпущена под подписку о невыезде.