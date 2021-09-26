РИАМО - 26 сен. Столичные полицеские ищут водителя автомобиля Mercedes, который сбежал с пистолетом в руках во время остановки инспекторами ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на пересечении 1-й ул. 8 марта и Нового Зыковского проезда. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку. После этого водитель резко вышел из салона, при этом в руках он держал пистолет. Мужчина сбежал.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Сейчас правоохранители ищут водителя иномарки.