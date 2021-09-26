РИАМО - 26 сен. Москвичей на предстоящей неделе ждет «прокси» бабье лето, а не классическое, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие двое суток погода будет хмурой. Ожидаются кратковременные дожди и холодные северные ветры. Температура составит 9-11 градусов, что ниже положенной нормы на несколько градусов.

Финальные осадки пройдут в ночь на вторник. После в регион придет скандинавский антициклон, который сохранит за собой господство как минимум до 4-5 октября. Солнце чаще начнет выглядывать, а температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло. При этом к субботе температура окажется на пару градусов выше нормы.

«Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Так, если во вторник в Москве будет пока всего около плюс 10, то к выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье — до плюс 12-17. Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже 2-7 градусов», — написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик подчеркнул, что скоро наступит весьма долгий период относительно сухой и солнечной погоды «с претензией на статус старого бабьего лета».



«Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, хотелось бы больше солнца и тепла. Поэтому, грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию «прокси» бабьего лета», — резюмировал Тишковец.