РИАМО - 26 сен. Погоду в последние дни сентября в столице и области будет формировать холодный антициклон, максимальная температура составит около +13 градусов. Обильных дождей не прогнозируется, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление постепенно будет расти, погоду будет определять антициклон, но это холодный антициклон. В нем будет циркулировать совершенно не средиземноморский воздух, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому минимальная температура будет плюс 3-8 градусов, а максимальная 8-13 градусов тепла», — сказала Позднякова.

До тех пор, пока погоду в регионе будет определять антициклон, сильные дожди в Москву и Подмосковье не придут.

Позднякова добавила, что из-за трансформации воздуха в первый день октября не будет большой облачности. Это может дать дневную температуру около 13-14 градусов тепла. А вот ночью станет холоднее, в эти часы столбики термометров будут показывать от 2 до 7 градусов тепла.

Рекордов в конце месяца не ожидается, среднесуточная температура установится в пределах климатической нормы.