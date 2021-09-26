РИАМО - 26 сен. Некоторые категории российских бюджетников получат проиндексированную заработную плату с 1 октября. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Индексация коснется не всех бюджетников. К примеру, педагоги, врачи, воспитатели детсадов и ученые останутся без повышения уровня зарплаты: согласно майским указам президента РФ, их зарплата индексируется с 1 января.

Заработные платы повысятся у остальных бюджетников, например, сотрудников МЧС, а также работников социальной сферы, гидрометеорологической службы и ряда других.

Для разных отраслей повышение будет разным, в среднем рост зарплат по стране составит около 4%. Субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки к зарплате, при этом она не должна быть ниже установленной на федеральном уровне.

Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация всех доплат, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что средний размер пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. Увеличение размера пенсии коснется порядка 14,5 млн россиян.

«Наши зарплаты не запредельные»: пилот частной авиакомпании о своей профессии>>