РИАМО - 26 сен. Метеостанция, расположенная в подмосковном Талдоме, зафиксировала выпадение 9 мм осадков, что составляет около 14% от месячной нормы за сентябрь, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Норма осадков в сентябре составляет 65 мм.

«На станции ВДНХ за ночь выпало 3 мм осадков, в центре на Балчуге – 2 мм, в районе МГУ – 4 мм. Самое большое количество выпало на востоке Москвы в Измайлове – 6,7 мм. <...> В Московской области в Талдоме выпало 9 мм осадков», — сказала Позднякова, добавив, что особо сильного дождя в регионе не было.

В Москве и Подмосковье в воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы местами будут достигать 15 м/с. Предупреждение продлится до 20 часов 26 сентября.