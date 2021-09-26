РИАМО - 26 сен. Конфликт между гражданами произошел на ул. Малая Бронная в центре столицы, один из участников произвел выстрел из охолощенного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 25 сентября около 05:20.

Полицейские задержали 4 человек, их доставили в территориальный ОВД. Одного человека госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.