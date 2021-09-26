РИАМО - 26 сен. В квартире на первом этаже жилого дома №11 по улице Мастеровая в столице была совершена кража. Общая сумма материального ущерба составила порядка 1,38 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полиция выехала на место и выяснила, что неизвестный проник в квартиру отжав фрамугу окна.

Он выкрал ювелирные изделия, коллекционные монеты и деньги в размере 850 тыс. рублей. После этого злоумышленник скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).