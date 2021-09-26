РИАМО - 26 сен. В столице после коронавируса выздоровели еще 1213 человек, с начала пандемии от инфекции вылечились 1 482 416 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 3275 случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы 767 человек с Covid-19. К аппаратам ИВЛ в больницах подключены 342 пациента.

В Москве за сутки скончались 59 человек с Covid-19 и диагностированной пневмонией. С начала пандемии в городе умерли 28 729 человек с Covid-19.

Всего в Москве на сегодня выявили 1 620 990 случаев коронавирусной инфекции.

Жителей столицы призвали вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно в поликлиниках и популярных общественных местах.

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